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Снайперские винтовки и гранатометы: в Польше показали белорусских силовиков на границе (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 ноября, 08:50
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Некоторые люди в форме специально показывают свое оружие
Люди в форме с огнестрельным оружием. Фото: коллаж "Сегодня"
Люди в форме с огнестрельным оружием. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство обороны Польши опубликовало новое видео, снятое на границе с Беларусью. На нем видно людей в военной форме со снайперскими винтовками и ручными гранатометами.

Видео опубликовано в Twitter польского ведомства.

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"Демонстрация силы со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально показываются со снайперскими винтовками и гранатометами", – говорится в сообщении.

На записи видны люди в форме с огнестрельным оружием, которые стоят отдельно друг от друга за колючей проволокой, разделяющей территорию Польши и Беларуси. Также слышны комментирующие ситуацию голоса, вероятно, принадлежащие польским пограничникам.

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Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Также напомним, Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".

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