Как спасти Украину от России — Блинкен назвал три пути

США настроены решительно, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину в эксклюзивном интервью руководителю "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославе Гонгадзе, которое транслировал телеканал "Украина".
"Прежде всего мы предоставили России выбор между диалогом и дипломатией, с одной стороны, и конфронтацией и ее тяжелыми последствиями – с другой стороны. У нас были дипломатические контакты с Россией по поводу стратегической стабильности. Мы надеемся, что для России преимущество в том, чтобы выбрать дипломатический путь. Мы знаем, что агрессия против Украины продолжается. Мы — не только США, а и многие страны — будем решительно двигаться", — сказал он.
Блинкен назвал три способа, которые помогут противостоять России.
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"Есть три пути. Во-первых, мы интенсивно вырабатываем мощные финансовые, экономические, экспортные санкции. Я не говорю подробно об этом, еще слишком рано, но мы скоординировались с партнерами США. Второе — мы предоставляем дальнейшую оборонную и военную помощь Украине. Третье — безусловно, НАТО будет усиливать оборону на восточном фланге. Удивляет в этом то, что если подумать, президент Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить. Кроме всего прочего, после российского захода в Украину, когда она забрала Крым и вошла на Донбасс, появились последствия и для самой России. Мы должны не оставлять дипломатических попыток и посмотрим, что президент Путин скажет. Но мы вернемся ко всем рычагам влияния (в случае усиления агрессии. — Ред.)", — сказал госсекретарь США.
Визит Блинкена в Украину
Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. На этот день были запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины:
- подтвердить поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов;
- обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией;
- провести консультацию по поводу следующих действий.
Энтони Блинкен во время своего визита сообщил, что Украина в 2022 году получит дополнительную помощь от США.
Перед своим приездом в Киев госсекретарь США объяснил, почему вопрос Украины важен для всего мира.
Угроза нападения России
- Россия разместила войска в количестве приблизительно 100 тысяч человек неподалеку границ с Украиной, а на днях начала новые военные учения. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Эксперты, опрошенные телеканалом "Украина 24", считают визиты американских чиновников в Киев свидетельством того, что США получили новые данные о полномасштабной российской агрессии против Украины.
- В Госдепартаменте США также заявили, что Российская Федерация может напасть на Украину с территории Беларуси. Там отмечено подозрительное передвижение войск.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ из-за угрозы расширения НАТО к российским границам.
- Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что остановить вторжение России в Украину помогут только очень жесткие санкции.