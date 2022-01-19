Как спасти Украину от России — Блинкен назвал три пути

Госсекретарь США объяснил, как Запад будет влиять на РФ

Энтони Блинкен. Коллаж "Сегодня"

США настроены решительно, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину в эксклюзивном интервью руководителю "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославе Гонгадзе, которое транслировал телеканал "Украина".

"Прежде всего мы предоставили России выбор между диалогом и дипломатией, с одной стороны, и конфронтацией и ее тяжелыми последствиями – с другой стороны. У нас были дипломатические контакты с Россией по поводу стратегической стабильности. Мы надеемся, что для России преимущество в том, чтобы выбрать дипломатический путь. Мы знаем, что агрессия против Украины продолжается. Мы — не только США, а и многие страны — будем решительно двигаться", — сказал он.

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Блинкен назвал три способа, которые помогут противостоять России.

"Есть три пути. Во-первых, мы интенсивно вырабатываем мощные финансовые, экономические, экспортные санкции. Я не говорю подробно об этом, еще слишком рано, но мы скоординировались с партнерами США. Второе — мы предоставляем дальнейшую оборонную и военную помощь Украине. Третье — безусловно, НАТО будет усиливать оборону на восточном фланге. Удивляет в этом то, что если подумать, президент Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить. Кроме всего прочего, после российского захода в Украину, когда она забрала Крым и вошла на Донбасс, появились последствия и для самой России. Мы должны не оставлять дипломатических попыток и посмотрим, что президент Путин скажет. Но мы вернемся ко всем рычагам влияния (в случае усиления агрессии. — Ред.)", — сказал госсекретарь США.

Визит Блинкена в Украину

Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. На этот день были запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины:

подтвердить поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов;

обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией;

провести консультацию по поводу следующих действий.

Энтони Блинкен во время своего визита сообщил, что Украина в 2022 году получит дополнительную помощь от США.

Перед своим приездом в Киев госсекретарь США объяснил, почему вопрос Украины важен для всего мира.

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