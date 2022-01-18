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Наступление неизбежно? США с Украиной обсудят отпор России

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 января, 19:35
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Эксперты объяснили, что нужно в Киеве главе Госдепа и директору ЦРУ

Визиты в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса могут свидетельствовать, что США получили новые данные относительно полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом рассказали эксперты в комментарии телеканалу "Украина 24".

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Политолог Игорь Рейтерович рассказал, почему власти не хотели афишировать приезд в Киев главы ЦРУ:

"Я думаю, что с тем, чтобы переговоры продолжались, его не очень сильно хотели афишировать... Есть какие-то вещи, которые нельзя выносить в публичное пространство. Иногда публичность является лишней. Где-то проинформировали нашу власть о том, что там происходит, с какими требованиями выступает Российская Федерация. Давайте откровенно – мы знаем те требования, которые они положили на стол и о которых кричат с каждого экрана. Я думаю, что каждое из этих требований разрешает определенные интерпретации, которые появляются уже за закрытыми дверями. Возможно, об этих интерпретациях нам руководитель ЦРУ и рассказывал".

Также Рейтерович не исключил, что представитель Штатов "обсуждал вопросы, связанные исключительно с обороной и какой-то дополнительной помощью Украине, которую США не хотят афишировать, потому что это сейчас бы публично раздражало Российскую Федерацию".

Визит Энтони Блинкена в Киев, 6 мая 2021 года
Визит Энтони Блинкена в Киев, 6 мая 2021 года / Фото: Официальный сайт президента Украины

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Как объяснил экс-глава МИД Украины Константин Грищенко, Западу важно понять, "насколько эффективным будет взаимодействие между Украиной и США, другими западными странами в случае обострения ситуации".

"Эта опасность сегодня беспокоит очень серьезно наших партнеров, которые разбираются в украинско-российских проблемах и пытаются найти какой-то выход. Насколько я понимаю, для наших европейских партнеров выход заключается в одном – это посоветовать Украине сдать что-нибудь, что может хоть каким-то образом удовлетворить Россию. Именно об этом, насколько я знаю, пытались говорить дипломатические советники Франции и Германии в ходе визита в нашу страну. А США занимают, по моему мнению, более взвешенно стратегическую позицию. Они понимают, что такие уступки сами по себе не решают проблему… Они хотят понять, насколько далеко мы можем зайти в поисках компромисса. Для этого, мне кажется, и прибывает Блинкен", – объяснил Грищенко.

В свою очередь российский политолог Андрей Пионтковский высказал мнение, что визит директора ЦРУ Бернса был плановым и не вызывался чрезвычайными обстоятельствами, однако "завтрашний визит Блинкена чрезвычайный, он не готовился, не планировался".

"Значит, возникли какие-то обстоятельства. Мне представляется, что поток информационных сведений, исходящих из Вашингтона, о подготовке российской агрессии, причем не просто СМИ, а заявлений ведущих чиновников Госдепартамента, Совета национальной безопасности, свидетельствует о том, что видимо у американцев есть уже довольно ясная картина планов российской агрессии в самое ближайшее время... Блинкен едет прежде всего проинформировать украинское руководство об этом и согласовать методы отпора этой агрессии", – считает Пионтковский.

Переговоры Украины и США, 11 ноября 2021 года
Переговоры Украины и США, 11 ноября 2021 года / Фото: Официальный сайт президента Украины

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Переговоры США с украинскими властями

Напомним, Киев 19 января с официальным визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщают источники ZN.UA, вероятнее всего, стороны будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине.

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находятся американские сенаторы. Они приехали спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций относительно "Северного потока".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ожидает от делегации США убедительных рекомендаций Конгресса относительно ужесточения санкций против России.

14 января президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

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