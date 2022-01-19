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Что остановит Россию от нападения на Украину — Боррель назвал единственное условие

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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19 января, 13:42
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Глава европейской дипломатии заверил Украину в поддержке
Жозеп Боррель высказался об угрозе российского вторжения. Коллаж: "Сегодня"
Жозеп Боррель высказался об угрозе российского вторжения. Коллаж: "Сегодня"

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой рассказал, при каком условии удастся остановить возможное вторжение России в Украину. Об этом сообщает МИД.

Темой беседы был комплексный пакет сдерживания России, в том числе подготовка жестких санкций ЕС против РФ на случай дальнейшей эскалации.

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ЕС поддержит Украину

Боррель считает, что избежать вторжения удастся лишь с помощью сильного пакета сдерживания Российской Федерации.

В Евросоюзе царит четкое понимание: лишь сильный пакет сдерживания остановит Россию, подчеркнул он.

Также глава европейской дипломатии отметил, что одной из целей России сейчас является внутренняя дестабилизация Украины, в частности с целью осуществления негативного влияния на экономические и финансовые процессы. Он заверил в готовности ЕС и в дальнейшем поддерживать Украину в этих сферах.

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В МИД назвали единственный путь защиты от агрессии

"Каждая страна ЕС должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной", – сказал в свою очередь Дмитрий Кулеба.

Разговор проходил в контексте активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ и накануне заседания Совета ЕС 24 января.

Угроза нападения России и санкции

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