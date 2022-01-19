Що зупинить Росію від нападу на Україну — Борель назвав єдину умову

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою розповів, за якої умови вдасться зупинити можливе вторгнення Росії до України. Про це повідомляє МЗС.
Темою бесіди був комплексний пакет стримування Росії, зокрема підготовка жорстких санкцій ЄС проти РФ у разі подальшої ескалації.
ЄС підтримає Україну
Борель вважає, що уникнути вторгнення вдасться лише за допомогою потужного пакету стримування Російської Федерації.
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У Євросоюзі панує чітке розуміння: лише сильний пакет стримування зупинить Росію, наголосив він.
Також голова європейської дипломатії зазначив, що однією з цілей Росії наразі є внутрішня дестабілізація України, зокрема, з метою здійснення негативного впливу на економічні та фінансові процеси. Він запевнив у готовності ЄС і надалі підтримувати Україну у цих сферах.
У МЗС назвали єдиний шлях захисту від агресії
"Кожна країна ЄС повинна розуміти, що якою б високою не була ціна стримування Росії, ціна припинення нової війни буде набагато вищою. Єдина правильна стратегія – виявити твердість та діяти єдиним фронтом з Україною", – сказав у свою чергу Дмитро Кулеба.
Розмова відбувалася у контексті активних дипломатичних зусиль України, США та ЄС для запобігання подальшій ескалації з боку РФ та напередодні засідання Ради ЄС 24 січня.
Загроза нападу Росії та санкції
- Після того як над Україною нависла загроза широкомасштабної війни з РФ через стягування до кордонів 100-тисячних військ, у Європі та США заговорили про найпотужніші санкції. Серед таких санкцій проти РФ Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.
- Також обговорюється можливість відключення Росії від системи міжнародних банківських переказів SWIFT.
- Тим часом Міністерство фінансів США готує нові фінансові санкції. Зазначається, що обмеження застосують до чотирьох фізичних осіб, проте їх імена поки що не називаються.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй статті для французького видання Le Figaro розповів, як Росія може довести, що не планує нападати на Україну.