Путин готов – тревожное заявление США по Украине

РФ собрала 100 тысяч солдат вдоль украинских границ, отметила Джен Псаки

Власти США считают, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Об этом заявила на брифинге 18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, котрую цитирует "Украинская правда".

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"Президент Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч российских солдат вдоль украинских границ, включая российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений. Поэтому наша позиция – это чрезвычайно опасная ситуация. Мы достигли такого уровня напряжения, что Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину", – заявила спикер Белого дома.

По ее словам, глава Госдепа США Энтони Блинкен готов к дипломатическому разрешению ситуации, "а иначе России придется решать, хотят ли они встретиться с серьезными экономическими последствиями".

Джен Псаки / Фото: Reuters

Как США демонстрируют поддержку Украины

Напомним, Киев 19 января с официальным визитом посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Стороны будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине.

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18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находятся американские сенаторы. Они приехали спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций относительно "Северного потока-2".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ожидает от делегации США убедительных рекомендаций Конгресса относительно ужесточения санкций против России.

Эксперты, опрошенные телеканалом "Украина 24", считают визиты американских чиновников в Киев свидетельством того, что США получили новые данные относительно полномасштабной российской агрессии против Украины.