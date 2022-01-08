Эмбарго США – в Белом доме готовят новые санкции против России

Администрация Байдена не отказывается от санкций против РФ в случае нападения на Украину

Вопрос санкций пока открыт / Коллаж "Сегодня"

В ожидании новых контактов представителей Белого дома с Кремлем администрация Джозефа Байдена не останавливает процесс разработки новых санкций против России на случай нападения на Украину. Официально детали о санкционном пакете не обнародуются, однако постепенно о них становится известно.

О новых разработках написала корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс на своей Twitter-аккаунте.

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Что известно

"Официальный представитель Байдена на пресс-конференции не отрицал, что обсуждаемые санкции включают отключение крупнейших российских финансовых учреждений и эмбарго на оборонные технологии американского производства. По словам помощника, самые конструктивные переговоры проходят за закрытыми дверями", – сообщила Джейкобс.

Напомним, ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявлял, что в Вашингтоне считают очень вероятным вторжение России в Украину, если провалятся переговоры по ультиматуму Кремля о расширении НАТО. В Белом доме понимают, что остановить Кремль могут только жесткие санкции.

Вопрос санкций