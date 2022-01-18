Должны доказать, что не нападут — Кулеба поставил ультиматум Кремлю

Глава МИД Украины заявил об опасности российской агрессии для всей Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал авторскую статью для французского издания Le Figaro, в которой рассказал, как Россия может доказать, что не планирует нападать на Украину. Текст статьи опубликован на сайте МИД Украины.

"Кремль не получил то, к чему стремился. Это неудивительно, учитывая неправомерный и ошеломляющий характер российских требований. Теперь вопрос о том, что будет дальше. Я убежден, что единственный способ для России доказать, что она действительно не планирует новое нападение на Украину, — это продолжение ею дискуссии в рамках существующих форматов", — пишет Кулеба.

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Он подчеркнул, что у Москвы никогда не было правдоподобной причины для того, чтобы стягивать более ста тысяч военных к границам Украины и нагнетать военную риторику. В то же время, напоминает министр, Украина не планировала и не планирует ни одну наступательную военную операцию на Донбассе.

"Вместе с Францией и Германией как посредниками мы провели весь 2021 год в поиске политических и дипломатических решений на основе Минских договоренностей. Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности, требуя права вето относительно нашего евроатлантического курса. Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов", — написал Кулеба.

Угроза нападения России