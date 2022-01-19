Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен утром сегодня, 19 января, прибыл в Киев на переговоры с высшим руководством страны.
Об этом сообщает агентство AFP в своем официальном Twitter.
"Блинкен прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку в связи с ростом опасений относительно российского вторжения", – говорится в сообщении.
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#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine in a show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr— AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022
Сначала Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встречи названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".
За этим последует ряд встреч с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы спланировать порядок действий в случае перехода России к прямой агрессии.
В свою очередь МИД Украины сообщает, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба проведут переговоры по ряду вопросов. Среди них:
- дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США;
- активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;
- широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других.
Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии, отмечает министерство.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
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- Он также раскрыл глобальный план Путина, в котором фигурирует Украина.