Государственный секретарь США Энтони Блинкен прилетел в Киев

Глава Госдепа США Энтони Блинкен утром сегодня, 19 января, прибыл в Киев на переговоры с высшим руководством страны.

Об этом сообщает агентство AFP в своем официальном Twitter.

"Блинкен прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку в связи с ростом опасений относительно российского вторжения", – говорится в сообщении.

#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine in a show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr