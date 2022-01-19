Як врятувати Україну від Росії – Блінкен назвав три шляхи

Держсекретар США пояснив, як Захід впливатиме на РФ

Ентоні Блінкен. Колаж "Сьогодні"

США рішуче налаштовані, щоб захистити Україну від російської агресії. Про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України в ексклюзивному інтерв'ю керівнику "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, яке транслював телеканал "Україна".

"Передусім ми надали Росії вибір між діалогом і дипломатією, з одного боку, і конфронтацією та її важкими наслідками – з іншого боку. У нас були дипломатичні контакти з Росією стосовно стратегічної стабільності. Ми сподіваємося, що для Росії перевага в тому, щоб вибрати дипломатичний шлях. Ми знаємо, що агресія проти України триває. Ми — не лише США, а й багато країн — рішуче рухатимемося", – сказав він.

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Блінкен назвав три способи, які допоможуть протистояти Росії.

"Є три шляхи. По-перше, ми інтенсивно виробляємо потужні фінансові, економічні, експортні санкції. Я не говорю докладно про це, ще зарано, але ми скоординувалися з партнерами США. Друге — ми надаємо подальшу оборонну та військову допомогу Україні. Третє — безумовно, НАТО посилюватиме оборону на східному фланзі. Дивує в цьому те, що, якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. Окрім усього іншого, після російського заходу в Україну, коли вона забрала Крим та увійшла на Донбас, з'явилися наслідки і для самої Росії. Ми маємо не залишати дипломатичних спроб і подивимося, що президент Путін скаже. Але ми повернемося до всіх важелів впливу (у разі посилення агресії. — Ред.)", – сказав держсекретар США.

Візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен прилетів до Києва вранці 19 січня. Цього дня були заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

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Блінкен розповів, що для його візиту в Україну було три причини:

підтвердити підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України з боку Сполучених Штатів;

обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, яку представники США завершили разом із Росією;

провести консультацію стосовно наступних дій.

Ентоні Блінкен під час свого візиту повідомив, що Україна у 2022 році отримає додаткову допомогу від США.

Перед своїм приїздом до Києва держсекретар США пояснив, чому питання України важливе для всього світу.

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