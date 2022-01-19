Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва

Однією з головних тем переговорів стане агресивна політика РФ

Блінкен спускається з трапу літака. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен вранці сьогодні, 19 січня, прибув до Києва на переговори з вищим керівництвом країни.

Про це повідомляє агентство AFP у своєму офіційному Twitter.

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"Блінкен прибув в Україну, щоб висловити підтримку через зростання побоювань щодо російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.

#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine в show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr - AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022

Спочатку Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

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Потім відбудеться кілька зустрічей із співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.

Зі свого боку МЗС України повідомляє, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба проведуть переговори з низки питань. Серед них:

подальше втілення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України з боку США;

активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торговій, інвестиційній та інших.

Візит стане продовженням тісної координації дій України та США з метою утримання Росії від подальшої агресії, зазначає міністерство.

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Загроза вторгнення РФ в Україну