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Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні Олександр Максюк Олександр Максюк Заступник подієвого лідера "Сьогодні"
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19 січня, 08:52
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Однією з головних тем переговорів стане агресивна політика РФ
Блінкен спускається з трапу літака. Фото: колаж "Сьогодні"
Блінкен спускається з трапу літака. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен вранці сьогодні, 19 січня, прибув до Києва на переговори з вищим керівництвом країни.

Про це повідомляє агентство AFP у своєму офіційному Twitter.

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"Блінкен прибув в Україну, щоб висловити підтримку через зростання побоювань щодо російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.

Спочатку Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

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Потім відбудеться кілька зустрічей із співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.

Зі свого боку МЗС України повідомляє, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба проведуть переговори з низки питань. Серед них:

  • подальше втілення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України з боку США;
  • активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
  • широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торговій, інвестиційній та інших.

Візит стане продовженням тісної координації дій України та США з метою утримання Росії від подальшої агресії, зазначає міністерство.

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Загроза вторгнення РФ в Україну

  • Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися супутникові знімки, як Росія стягує до кордону України артилерію На них зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курском та Брянськом.
  • Також Російська Федерація переміщує військову техніку з Далекого Сходу. Кінцевий пункт призначення цих машин поки що не відомий, оскільки російські спецслужби намагаються приховати ці потяги з відкритих баз даних.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про ризики запровадження воєнного стану в Україні із січня до березня 2021 року. Чиновник зазначив, що, незважаючи на можливу небезпеку в майбутньому, сьогодні "роздмухувати паніку" не потрібно.
  • Він також розкрив глобальний план Путіна, у якому фігурує Україна.

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