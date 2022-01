Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен вранці сьогодні, 19 січня, прибув до Києва на переговори з вищим керівництвом країни.

Про це повідомляє агентство AFP у своєму офіційному Twitter.

"Блінкен прибув в Україну, щоб висловити підтримку через зростання побоювань щодо російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.

#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine в show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr