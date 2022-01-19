Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Києва

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен вранці сьогодні, 19 січня, прибув до Києва на переговори з вищим керівництвом країни.
Про це повідомляє агентство AFP у своєму офіційному Twitter.
"Блінкен прибув в Україну, щоб висловити підтримку через зростання побоювань щодо російського вторгнення", – йдеться у повідомленні.
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#BREAKING US Secretary of State Antony Blinken arrives in Ukraine в show of support as fears grow of a Russian invasion pic.twitter.com/45wkTuUMMr- AFP News Agency (@AFP) January 19, 2022
Спочатку Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".
Потім відбудеться кілька зустрічей із співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.
Зі свого боку МЗС України повідомляє, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба проведуть переговори з низки питань. Серед них:
- подальше втілення комплексного пакету стримування Росії, практична підтримка України з боку США;
- активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
- широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у сфері безпеки, торговій, інвестиційній та інших.
Візит стане продовженням тісної координації дій України та США з метою утримання Росії від подальшої агресії, зазначає міністерство.
Загроза вторгнення РФ в Україну
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