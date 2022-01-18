У США назвали мету візиту Блінкена до України

Візиту держсекретаря США в Україну дали офіційне пояснення

/ Фото: Reuters

Сполучені Штати підтвердили візит до України держсекретаря Ентоні Блінкена. Повідомлення про мету візиту з'явилося на сторінці Державного департаменту США.

У повідомленні йдеться, що поїздка до Києва та Берліна слідує за широкими переговорами з європейськими союзниками про єдиний підхід до усунення загрози, яку представляє Росія для України.

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Спочатку Блінкен приїде до Києва, де 19 січня зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

За цим піде низка зустрічей зі співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб спланувати порядок дій у разі переходу Росії до прямої агресії.

Після цього 20 січня Блінкен поїде до Німеччини для обговорення дипломатичних контактів із Росією та спільних зусиль щодо стримування російської агресії проти України.

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"Поїздка і консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль щодо деескалації напруженості, викликаної нарощуванням військової могутності Росії та агресією проти України, що триває", — йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Теми переговорів у Києві

Своєю чергою МЗС України повідомляє, що Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба проведуть переговори щодо низки питань. Серед них:

подальше здійснення комплексного пакета стримування Росії, практична підтримка України з боку США;

активні дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;

широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у безпечній, торговій, інвестиційній та інших сферах.

Візит стане продовженням тісної координації дій України та США з метою утримання Росії від подальшої агресії, зазначає міністерство.

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