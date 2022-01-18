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ЦРУ, сенатори, тепер – Держдеп: до Зеленського їде Блінкен – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 січня, 12:40
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Візит запланований через загрозу вторгнення РФ в Україну
Зліва президент України Володимир Зеленський та праворуч держсекретар США Ентоні Блінкен
Зліва президент України Володимир Зеленський та праворуч держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ 19 січня з офіційним візитом відвідає держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляють джерела ZN.UA .

Найімовірніше, сторони обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України, а також заходи стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.

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Крім того, в Україну запланувала візит глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, після чого вирушить до Росії.

В Україну таємно прилітав голова ЦРУ

18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським Крім того, 16-18 січня в Україні перебувають американські сенатори. Вони приїхали через кілька днів після того, як верхня палата Конгресу США не досягла консенсусу про введення санкцій щодо "Північного потоку". Спікер МЗС України Олег Ніколенко заявив, що чекає від делегації США на переконливі рекомендації Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.

Найімовірніший період для вторгнення в Україну – друга половина січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс відбудуться переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через… погоду.

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Врегулювання конфлікту на Донбасі

  • 2 січня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Байденом. Один із ключових меседжів – президент США підтвердив свою політику нічого не вирішувати щодо України без України. "Сьогодні" розібралися, чого чекати Україні від США у 2022 році через особливі стосунки Байдена та Зеленського.
  • 14 січня Зеленський запропонував американському лідеру провести тристоронню зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.
  • Лідер України розраховує на повернення окупованого Криму. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що така риторика Києва не наближає прямі переговори двох країн.
  • 15 січня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що переговори США з Росією залежать від вибору Москви.

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