Три небезпечних місяці! На РНБО заявили про ризики введення воєнного стану в Україні

З січня по березень 2022 року російська загроза залишається. Але на сьогодні все спокійно, каже Данілов

Данілов запевнив, що все під контролем/Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час брифінгу за підсумками засідання 30 грудня про ризики введення воєнного стану в Україні з січня по березень 2021 року. Посадовець зазначив, що попри можливу небезпеку у майбутньому, сьогодні "роздмухувати суспільство" не варто.

Заспокоїв

"Що стосується січня-лютого-березня – у нас ризики можуть бути (щодо застосування воєнного стану. – Ред.). Але на сьогодні ми не бачимо всіх цих ситуацій. Сьогодні впроваджувати (воєнний стан. – Ред.) роздмухувати суспільство – не треба", – сказав Олексій Данілов.

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За словами секретаря РНБО, ситуація контрольована. "Ми розуміємо, що відбувається", – уточнив він.

Олексій Данілов також зауважив, що інформацію про воєнний стан і загрозу вторгнення навмисне розповсюджують, щоб залякати українців. "Це одна із інформаційних атак, яка відчувається на території нашої держави, коли нас постійно чимось залякують", – сказав секретар РНБО.

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