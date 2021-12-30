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Нові санкції, військові рішення та анонс перших олігархів – чим закінчилося РНБО 30 грудня

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 грудня, 19:24
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Загалом на засіданні на чолі з президентом розглянули 21 питання
Всього розглянули 21 питання/Колаж "Сьогодні"
Всього розглянули 21 питання/Колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на засіданні 30 грудня розглянула питання стану Збройних сил України, ситуацію з коронавірусом та енергозабезпеченням, а також реалізацію президентської програми "Зелена країна".

Про ключові моменти засідання розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

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Ключові моменти

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про ситуацію на східних кордонах України. Також свою доповідь зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

"У нас вперше за 30 років прийнятий план оборони нашої країни. Якщо раніше цим питанням переймалися тільки військові, то на сьогодні цей план більш розгорнутий. В цьому питанні беруть участь з урахуванням введення з 1 січня закону про національний супротив набагато більша кількість установ і організацій", – розповів Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль торкнувся теми нових санкцій.

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"Наступне питання – Денис Шмигаль (доповідав. – Ред.) щодо застосування персональних обмежень, санкцій стосовно тих людей, які на території окупованого Криму здійснюють, на наш погляд, неправомірне судочинство. До компаній, що брали участь у будівництві Керченського мосту", – розповів Данілов.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов доповідав про внесення змін до списку санкцій. "Йдеться про чотирьох людей. Жінки змінили прізвища. З урахуванням... Заміж чи як правильно? Відбулася зміна прізвищ", – резюмував Данілов.

"Я мав доповідь про 36 засідань, які були в цьому році. Це найбільша кількість засідань за часи незалежності нашої держави стосовно РНБО. Було розглянуто 150 питань і відповідно 90 указів президента країна побачила. Про наших рідних контрабандистів – санкції працюють. На сьогодні можемо сказати, що кількість грошей до бюджету, яка додатково надійшла – 71 млрд гривень. Ми, звичайно, хотіли би, щоб це було більше. Але це тільки початок. Ми зупинятися не збираємося", - заявив Данілов.

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Пропозиція президента

За словами Данілова, президент запропонував декілька протокольних доручень, які були проголосовані.

  • Йдеться про забезпечення житлом військовослужбовців і ветеранів.
  • Протягом місяця вирішити питання урівнювання зарплат військовослужбовців.
  • Можливість синхронізації санкцій з партнерами у разі введення санкцій до громадян України.
  • Доручення Кабміну створити міжвідомчу робочу групу з перевірки постачання озброєння і продуктів харчування до нашого війська у період з 1 січня 2017 року за всі останні п'ять років.

РНБО
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