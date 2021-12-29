Навіщо Зеленський зібрав РНБО "під ялинку": ЗМІ дізналися, що обговорять

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) на засіданні 30 грудня розгляне стан Збройних сил України, ситуацію з коронавірусом, енергетику та реалізацію президентської програми "Зелена країна".
Про це повідомляє Українська правда.
"Стан ЗСУ, епідеміологічна ситуація, стан енергетичної галузі, виконання указу президента про збереження та відтворення лісів", – сказало обізнане джерело видання.
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На уточнююче питання, чи є на порядку денному передноворічного засідання санкції, джерело УП відзначило дослівно: "Питання санкційної політики – на стадії рішення щодо винесення на розгляд засідання".
Що раніше було на засіданні РНБО
- Однією з головних тем засідання 22 жовтня була катастрофічна ситуація з коронавірусом у країні. Тоді Данілов попередив, що смертність від COVID-19 може перевалити за тисячу людей на добу.
- Також на РНБО вирішували питання безперебійного постачання газу. Данілов зазначав, що на сьогоднішній день Україна має контракт із Росією на прокачування на рік 40 млрд кубометрів газу, але українська ГТС може й більше.
- Також планується, що жителям Донбасу встановлять пункт зв'язку із президентом. Створенням таких центрів займатиметься Міністерство цифрової трансформації.
- 10 листопада на засіданні РНБО розглянули ситуацію на кордоні з Білоруссю.