Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Влада Події

"Зеленський на дроті": жителям Донбасу встановлять пункт зв'язку з президентом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 21:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації
Жителі непідконтрольних територій зможуть зателефонувати до Офісу президента / Колаж "Сьогодні"
Жителі непідконтрольних територій зможуть зателефонувати до Офісу президента / Колаж "Сьогодні"

Одним з рішень засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося 22 жовтня, стало створення на лінії розмежування з окупованим Донбасом і Кримом центрів комунікації з президентом і державними органами влади. Вони будуть відкриті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ).

Про це заявив на підсумковому брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Реклама

Право на дзвінок

"Розглядали, яким чином налагодити конституційні права тих людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ в Донецькій, Луганській і Херсонській областях, для того, щоб відкрити пункти прямої комунікації безпосередньо з представниками влади, з президентом, Кабміном і іншими органами влади", – розповів Данілов.

Створенням таких центрів буде займатися Міністерство цифрової трансформації України.

Точних термінів реалізації цього проекту немає. Данілов повідомив, що через два тижні на РНБО розглянуть цей інструмент і найближчим часом введуть.

Реклама

Ситуація на КПВВ

  • Влітку Кабінет міністрів України планував запустити соціальний проєкт в сфері транспортного обслуговування. Він стосується безпосередньо безкоштовних перевезень для українців, які перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями Криму, Луганської та Донецької областей.
  • У липні президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово дозволяє не застосовувати штрафні санкції за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

114 486

захворіло за тиждень в Україні

+18%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти