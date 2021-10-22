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"Зеленский на проводе": жителям Донбасса установят пункт связи с президентом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 октября, 21:31
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Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации
Жители неподконтрольных территорий смогут позвонить в Офис президента / Коллаж "Сегодня"
Жители неподконтрольных территорий смогут позвонить в Офис президента / Коллаж "Сегодня"

Одним из решений заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоялось 22 октября, стало создание на линии разграничения с оккупированным Донбассом и Крымом центров коммуникации с президентом и государственными органами власти. Они будут открыты на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

Об этом заявил на итоговом брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Право на звонок

"Рассматривали, каким образом наладить конституционные права тех людей, которые пересекают линию разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, Кабмином и другими органами власти", – рассказал Данилов.

Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации Украины.

Точных сроков реализации этого проекта нет. Данилов сообщил, что через две недели на СНБО рассмотрят этот инструмент и в ближайшее время введут.

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Ситуация на КПВВ

  • Летом Кабинет министров Украины планировал запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.
  • В июле президент Владимир Зеленский подписал закон, который временно разрешает не применять штрафные санкции за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее.

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