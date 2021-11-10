Данілов назвав головну тему сьогоднішнього засідання РНБО

Напередодні військова розвідка та президент на Банковій провели дві великі наради

Данілов розповів, що обговорюватимуть на Банковій. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянуть ситуацію на кордоні з Білоруссю, щоб не повторилася історія з мігрантами.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Інтерфакс-Україна.

Реклама

Зазначимо, що напередодні пресслужба РНБО анонсувала засідання на 13:30, але змінила час на 15.00.

"Вчора були дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", – сказав Данілов.

Що турбує Україну на білоруському напрямі?