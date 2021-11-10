Данілов назвав головну тему сьогоднішнього засідання РНБО

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянуть ситуацію на кордоні з Білоруссю, щоб не повторилася історія з мігрантами.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Інтерфакс-Україна.
Зазначимо, що напередодні пресслужба РНБО анонсувала засідання на 13:30, але змінила час на 15.00.
Далі по темі
"Вчора були дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент ухвалив рішення: сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань", – сказав Данілов.
Що турбує Україну на білоруському напрямі?
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили приведено у бойову готовність.
- 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть було чути постріли.
- Мінськ постійно звинувачував Варшаву у неналежному поводженні з нелегалами, а Міноборони Польщі показало відео, як білоруський спецназ знущається з мігрантів.
- В Україні забили на сполох із попередженнями, що Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до українського кордону. Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав РНБО терміново зайнятися ситуацією з мігрантами на білорусько-польському кордоні.
- Тим часом Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.