Зеленський несподівано скликає РНБО посеред тижня

Зазвичай засідання на Банковій проходили по п'ятницям, але цього разу плани змінилися

Зеленський кличе чиновників на Банкову. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки та оборони на 10 листопада. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Зазначимо, що вже понад півроку засідання проходили виключно по п'ятницях, але цього разу чиновники зберуться на Банковій посеред тижня.

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"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада о 13.30 у Києві засідання РНБО (Офіс президента України). Усі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", – йдеться у повідомленні.

Що було на попередньому засіданні РНБО

Однією з головних тем засідання 22 жовтня була катастрофічна ситуація з коронавірусом у країні. Тоді Данілов попередив, що смертність від COVID-19 може перевищити тисячу осіб на добу.

Також на РНБО вирішували питання безперебійного постачання газу. Данілов зазначав, що на сьогоднішній день Україна має контракт із Росією на прокачування протягом року 40 млрд кубометрів газу, але українська ГТС може й більше.

Також планується, що жителям Донбасу встановлять пункт зв'язку із президентом. Створенням таких центрів займатиметься Міністерство цифрової трансформації.

Тим часом прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав РНБО терміново зайнятися ситуацією з мігрантами на білорусько-польському кордоні, щоб біженців раптом не завернули до України.