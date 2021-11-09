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Зеленский неожиданно созывает СНБО посреди недели

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
9 ноября, 17:22
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Обычно заседания на Банковой проходили по пятницам, но в этот раз планы изменились
Зеленский зовет чиновников на Банковую. Коллаж "Сегодня"
Зеленский зовет чиновников на Банковую. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отметим, что уже более чем полгода заседания проходили исключительно по пятницам, но в этот раз чиновники соберутся на Банковой посреди недели.

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"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", – говорится в сообщении.

Что было на предыдущем заседании СНБО

Тем временем премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал СНБО срочно заняться ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, чтобы беженцев вдруг не завернули в Украину.

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