Зеленский неожиданно созывает СНБО посреди недели

Обычно заседания на Банковой проходили по пятницам, но в этот раз планы изменились

Зеленский зовет чиновников на Банковую. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отметим, что уже более чем полгода заседания проходили исключительно по пятницам, но в этот раз чиновники соберутся на Банковой посреди недели.

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"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", – говорится в сообщении.

Что было на предыдущем заседании СНБО

Одной из главных тем заседания 22 октября была катастрофическая ситуация с коронавирусом в стране. Тогда Данилов предупредил, что смертность от COVID-19 может перевалить за тысячу человек в сутки.

Также на СНБО решали вопрос бесперебойной поставки газа. Данилов отмечал, что на сегодняшний день Украина имеет контракт с Россией на прокачку в год 40 млрд кубометров газа, но украинская ГТС может и больше.

Также планируется, что жителям Донбасса установят пункт связи с президентом. Созданием таких центров будет заниматься Министерство цифровой трансформации.

Тем временем премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал СНБО срочно заняться ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе, чтобы беженцев вдруг не завернули в Украину.