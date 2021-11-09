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Потрібно терміново скликати РНБО. Яценюк попередив про нову загрозу для України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
9 листопада, 11:36
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Путін приступив до гібридного штурму Євросоюзу, на Україну теж може чекати сюрприз

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) має негайно розглянути ситуацію на білорусько-польському кордоні. Україні необхідно зміцнити свій кордон із Білоруссю, щоб нам не влаштували "міграційний терор", як це сталося з Польщею.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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На його думку, для РНБО це зараз має бути пріоритетне питання.

"Там (на білорусько-польському кордоні) Путін розпочав гібридний штурм. Президент України повинен поставити питання про участь представників України в консультаціях НАТО і ЄС про координацію дій", – пише він.

Яценюк зазначив, що ситуація на польському кордоні – це відповідь на питання, навіщо Україні масштабна захисна інфраструктура на кордоні з Росією.

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"Кремль постійно і навмисно дискредитував наші дії для оборони кордону. Тепер видно, навіщо "стіна". Тепер ясно, що там, де нема "стіни" з Росією, там і нема, як захищатися. Нам потрібно забезпечити таку саму інфраструктуру на кордоні з Білоруссю. Слід очікувати нових провокацій від Путіна і Лукашенка. Влада має усвідомлювати надзвичайний стан навколо наших кордонів і перестати заспокійливо вдавати, що все під контролем", – наголосив політик.

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

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Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордони і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

Європа хоче свою "стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в 2014 році.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони зі східними країнами сучасне загороджувальне зміцнення, яке не дасть можливості легко проникати до ним нелегальним мігрантам.

Лукашенко влаштував "міграційний терор"

  • Спочатку на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
  • Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
  • А 8 жовтня Білорусь кинула на Польщу полчища мігрантів, яких супроводжував до кордону озброєний спецназ. Пізніше навіть почалася стрілянина через спроби "штурму" польського кордону.

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