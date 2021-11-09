Потрібно терміново скликати РНБО. Яценюк попередив про нову загрозу для України

Путін приступив до гібридного штурму Євросоюзу, на Україну теж може чекати сюрприз

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) має негайно розглянути ситуацію на білорусько-польському кордоні. Україні необхідно зміцнити свій кордон із Білоруссю, щоб нам не влаштували "міграційний терор", як це сталося з Польщею.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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На його думку, для РНБО це зараз має бути пріоритетне питання.

"Там (на білорусько-польському кордоні) Путін розпочав гібридний штурм. Президент України повинен поставити питання про участь представників України в консультаціях НАТО і ЄС про координацію дій", – пише він.

Яценюк зазначив, що ситуація на польському кордоні – це відповідь на питання, навіщо Україні масштабна захисна інфраструктура на кордоні з Росією.

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"Кремль постійно і навмисно дискредитував наші дії для оборони кордону. Тепер видно, навіщо "стіна". Тепер ясно, що там, де нема "стіни" з Росією, там і нема, як захищатися. Нам потрібно забезпечити таку саму інфраструктуру на кордоні з Білоруссю. Слід очікувати нових провокацій від Путіна і Лукашенка. Влада має усвідомлювати надзвичайний стан навколо наших кордонів і перестати заспокійливо вдавати, що все під контролем", – наголосив політик.

Українська "Стіна" на кордоні з Росією

Вперше в Україні заговорили про проект "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

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Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованої прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони. Проєкт передбачає встановлення сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордони і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

Європа хоче свою "стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в 2014 році.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони зі східними країнами сучасне загороджувальне зміцнення, яке не дасть можливості легко проникати до ним нелегальним мігрантам.

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