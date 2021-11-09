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Нужно срочно созывать СНБО. Яценюк предупредил о новой угрозе для Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
9 ноября, 11:36
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Путин приступил к гибридному штурму Евросоюза, Украину тоже может ждать сюрприз
Яценюк просит СНБО обратить внимание на белорусское направление. Коллаж "Сегодня"
Яценюк просит СНБО обратить внимание на белорусское направление. Коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен незамедлительно рассмотреть ситуацию на белорусско-польской границе. Украине необходимо укрепить свою границу с Беларусью, чтобы нам не устроили "миграционный террор", как это случилось с Польшей.

Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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По его мнению, для СНБО это сейчас должен быть приоритетный вопрос.

"Там (на белорусско-польской границе) Путин приступил к гибридному штурму. Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий", – пишет он.

Яценюк отметил, что ситуация на польской границе – это ответ на вопрос, зачем Украине масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией.

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"Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия по обороне границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет стены с Россией, там и нету чем защищаться. Нам нужно обеспечить такую ​​же инфраструктуру на границе с Беларусью. Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко. Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем", – подчеркнул политик.

Украинская "Стена" на границе с Россией

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей
Вот так Украина отгородилась от нежелательных гостей

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Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысячи километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа. Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.

Европа хочет свою "стену Яценюка"

12 стран Европейского Союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, как сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году.

Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

Лукашенко устроил "миграционный террор"

  • Сначала в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
  • Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
  • А 8 октября Беларусь бросила на Польшу полчища мигрантов, которых сопровождал к границе вооруженный спецназ. Позже даже началась стрельба из-за попыток "штурма" польской границы.

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