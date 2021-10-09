12 країн вимагають від ЄС профінансувати аналог української "Стіни" Яценюка

Країни ЄС захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, як будує Україна

Проєкт Арсенія Яценюка взяли на озброєння європейські чиновники / Колаж "Сьогодні"

Країни Європейського союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, яку зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в 2014 році. Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони із східними країнами сучасні загороджувальні засоби, які не дадуть можливості легко проникати до ним нелегальним мігрантам.

Про це повідомляє портал Delfi.

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Ідею установки стіни на всій протяжності східного кордону ЄС запропонувала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Вона і її колеги сподіваються, що таке зміцнення стримає охочих отримати безпідставно статус біженця в ЄС, а також припинить шантаж нелегалами з боку влади Білорусі. Бажаючи досягти ці дві мети, глави МЗС 12 країн ЄС просять виділити кошти на будівництво сучасної огорожі на кордоні з Білоруссю. Тільки так Шенгенська зона буде максимально захищена від нелегальної міграції і інших гібридних загроз, вважають вони.

"Ми стикаємося з феноменальною гібридною атакою, організованою білоруським режимом, але ця криза ще раз засвідчила, що ми можемо об'єднатися в пошуку ефективних рішень", – заявила Білотайте і зазначила, що тільки спільними зусиллями вдасться знайти швидке політичне рішення в даному питанні.

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Агне Білотайте і її колеги просять виділити достатні кошти, щоб цей проєкт почав реалізовуватися в найближчі терміни.

У зверненні європейських міністрів також вказується, що створення такої прикордонної структури може в подальшому стати елементом загального стандарту прикордонного контролю ЄС.

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Кордон Польщі з Білоруссю / Фото Reuters

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Не всі європейські країни готові чекати фінансування із загального бюджету ЄС. Естонія з 2020 року виділяє кошти на будівництво своєї стіни. Перший етап проекту на ділянці завдовжки в 23,5 км тут зможуть закінчитися в 2023 році. Всього естонцям необхідно закрити сухопутний кордон з Росією в 135 кілометрів.

Менш масштабний, але з тими ж мотивами проєкт реалізувала Литва на кордоні з Росією, побудувавши 2-метровий паркан. Тепер Вільнюс заявляє про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. За аналогічним проектом почали будувати зміцнення на кордоні інші країни Балтії і Польща.

Ідея 2014 року

Вперше в Україні заговорили про проєкт "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.

"Держава зобов'язана мати кордон. Ця межа є запорукою як нашої безпеки, так і, в тому числі, чіткого визначення, що це наша територія і ви на неї не зайдете. Це – облаштування східного кордону Європейського союзу", – сказав тоді Арсеній Яценюк.

Складові "Стіни"

Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованою прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони.

Проєкт передбачає установку сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордону і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.

За різними даними, повністю закінчити будівництво передбачається до 2025 року. Зараз готово 51,4% – закрита частина кордону Харківської та Луганської областей з Росією. Ці ділянки, наприклад, прикордонної застави "Дергачі" і "Троїцьке", тепер часто українські чиновники показують західним колегам. Нещодавно з таким ознайомчим візитом тут побували представники делегації Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) США в Україні.

Вартість і закінчення будівництва

Коли проєкт задумував Яценюк, він оцінювався в 6 млрд. гривень.

Сьогодні ця вартість, як повідомляють міністри на засіданнях Кабінету міністрів України, зросла до 17 млрд. грн.

У скільки європейцям обійдеться їх проєкт, поки невідомо.

Однак Арсеній Яценюк зазначає, що саме українській задум підштовхнув країни ЄС створити у себе щось подібне. "Що цікаво, фактично за нашим проєктом балтійські країни так само почали будувати кордон... Якщо треба, то можемо передати проєкт в Сполучені Штати Америки – буде дешевше і ефективніше. Я, до речі, вважав: за їхніми розрахунками, у них 1 км кордону коштує близько 10 млн доларів. Це в 30-40 разів дорожче, ніж той проєкт, який є в Україні ", – сказав Яценюк на V Київському безпековому форумі для молоді.