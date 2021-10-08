Делегація США перевірила на міцність кордон України з Росією

Американцям показали переобладнані прикордонні застави "Дергачі" та "Троїцьке"

Представники уряду США подивилися, що у нас відбувається на кордоні / Колаж "Сьогодні"

Українські прикордонники показали представникам Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) США оновлену ділянку кордону з Росією. Зокрема, американцям показали переобладнані застави "Дергачі" та "Троїцьке", які здійснюють охорону кордону в Харківській і Луганській областях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Реклама

"Ми повинні забезпечити спостереження за кожним метром державного кордону з РФ і Білоруссю, так як у будь-який момент ми можемо очікувати тут переправлення диверсійно-розвідувальних груп, нелегальних мігрантів тощо. Звичайно, ніякі перешкоди не врятують Україну від повномасштабного вторгнення, проте комплекс стаціонарних інженерних споруд і систем відеоспостереження, якими наразі обладнану ділянку кордону з РФ, забезпечить нам своєчасне виявлення такої загрози, надасть час підготуватися до відсічі і підходу сил ЗСУ ", – зазначив під час зустрічі голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Як охороняється наш кордон

Безпосередньо на державному кордоні начальник Східного регіонального управління відомства Валерій Вавринюк розповів делегатам про стан охорони державного кордону та вказав на заходи, що вживаються для інженерно-технічного облаштування.

Реклама

В практику впроваджується модель комплексної охорони і захисту державного кордону, створення інтегрованої системи контролю за ділянками, заснованої на "інтелектуальних" технічних засобах. Зокрема, прикордонники разом з інженерними спорудами оснащують кордон камерами відеоспостереження і засобами фіксації, за допомогою яких відбувається постійний моніторинг.

Американські партнери відзначили позитивну динаміку в розвитку прикордонної інфраструктури вздовж українсько-російської ділянки кордону.

Реклама

Плани