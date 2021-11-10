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Данилов назвал главную тему сегодняшнего заседания СНБО

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 ноября, 12:04
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Накануне военная разведка и президент на Банковой провели два больших совещания
Данилов рассказал, что обсудят на Банковой. Коллаж "Сегодня"
Данилов рассказал, что обсудят на Банковой. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшнем заседании Совета национально безопасности и обороны рассмотрят ситуацию на границе с Беларусью, чтобы не повторилась история с мигрантами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.

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Отметим, что накануне пресс-служба СНБО анонсировала заседание на 13:30, но изменила время на 15:00.

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", – сказал Данилов.

Что тревожит Украину на белорусском направлении?

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы приведены в боевую готовность.
  • 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.
  • Минск постоянно обвинял Варшаву в неподобающем обращении с нелегалами, а Минобороны Польши показало видео, как белорусский спецназ издевается над мигрантами.
  • В Украине забили тревогу с предупреждениями, что Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к украинской границе. Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал СНБО срочно заняться ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе.
  • Тем временем Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

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