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Зеленський переніс засідання РНБО – нова дата

28 грудня, 16:52
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Глава держави переніс засідання на день пізніше анонсованої раніше дати
Глава держави в останній день цього року вирішив зібрати чиновників та військових
Глава держави в останній день цього року вирішив зібрати чиновників та військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський вирішив перенести засідання Ради національної безпеки та оборони на нову дату, хоч раніше планувалося на 29 грудня. Про це повідомляє прес-служба РНБО на сторінці у Facebook .

"У зв'язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив список питань, що вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки та оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Що там може розглянути?

На тлі скандальної справи про можливу держзраду Петра Порошенка його адвокати не виключають, що проти п'ятого президента готуються санкції .

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Ще один варіант, який можуть розглянути на РНБО – питання посилення обмежень на в'їзд в Україну громадянам Росії. Напередодні ЗМІ з'явився лист Зеленського Данилову щодо петиції активіста Стерненка . Ймовірно, що можуть запровадити і візовий режим із РФ.

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