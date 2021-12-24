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Зеленський скликає РНБО – названо дату

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
24 грудня, 16:20
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Президент Володимир Зеленський скликає на 29 грудня засідання Ради національної безпеки та оборони. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова президентові України Володимиру Зеленському, глава держави прийняв рішення про проведення у середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України", – йдеться у повідомленні.

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Теми не вказані, але що там можуть розглянути?

На тлі скандальної справи про можливу держзраду Петра Порошенка його адвокати не виключають, що проти п'ятого президента готуються санкції.

"Саме для того, щоб накласти ці санкції, у підозрі з'явилася стаття 258 ККУ щодо фінансування тероризму… Те, що стаття про фінансування тероризму з'явилася, ми вважаємо, чіткий індикатор того, що вони планують застосувати такі санкції. Інакше це безглуздо. Сенс у тому, щоб рішенням РНБО, яке буде затверджено Указом президента, заарештувати активи", – говорив адвокат Ілля Новіков.

Ще один варіант, що можуть розглянути на РНБО – питання посилення обмежень на в'їзд в Україну громадянам Росії. Напередодні ЗМІ з'явився лист Зеленського Данилову щодо петиції активіста Стерненка. Ймовірно, можуть запровадити і візовий режим із РФ.

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