Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Минай - Динамо: онлайн Минай - Динамо: онлайн 📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник?
СЬОГОДНІ Влада Події

Зеленського попросили не пускати росіян до України: що він відповів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 листопада, 14:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент розглянув петицію активіста Сергія Стерненка, яка змогла набрати необхідні 25 тисяч голосів
Зеленський відповів на прохання закрити в'їзд для росіян. Фото: колаж "Сьогодні"
Зеленський відповів на прохання закрити в'їзд для росіян. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону чи обмеження в'їзду на територію України для громадян Росії.

Інформація про це з'явилася на сайті Офіс президента.

Реклама

Президент подякував тим, хто підтримав петицію за громадянську позицію, але нагадав, що вже існують обмеження для росіян, які підтримують окупацію РФ українських територій, беруть участь у незаконних збройних формуваннях на Донбасі або відвідують окупований Крим.

Зокрема, у 2015 році Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в'їзду росіян за паспортами РФ, залишивши можливість в'їзду за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами.

Зеленський зазначив, що прикордонники відслідковують ймовірних порушників з "груп ризику" і проводять додаткові заходи щодо безпеки, щоб не допустити осіб, які потенційно причетні до провокацій або інших незаконних дій.

Реклама

"Запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення та аналізу всіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з погляду аспектів безпеки та можливих соціальних наслідків нововведень", – заявив президент.

Зазначається, що Зеленський направив петицію прем'єру Денису Шмигалю, секретареві РНБО Олексію Данилову та голові СБУ Івану Баканову.

Нагадаємо, 11 листопада електронна петиція із проханням заборонити чи обмежити в'їзд на територію України громадян Росії на сайті президента зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Автор петиції – активіст Сергій Стерненко.

Реклама

Петиція про заборону концертів

Наприкінці жовтня президент відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів із Росії до повернення окупованого Криму та Донбасу. Зеленський сказав, що зараз існує така процедура: Міністерство культури України за поданням СБУ, РНБО чи Національної ради з питань теле- та радіомовлення становить перелік людей, які створюють загрозу нацбезпеці.

Водночас він дав доручення уряду, РНБО та СБУ проаналізувати пропозиції у петиції та дослідити можливість посилення відповідальності за порушення закону про гастролі російськими артистами.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 листопада 1991. Відому в усьому світі Вангу вперше відвідав український журналіст – Дмитро Гордон, спеціальний кореспондент газети «Вечірній Київ»…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

92 232

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти