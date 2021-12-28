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Зеленский перенес заседание СНБО – новая дата

28 декабря, 16:52
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Глава государства перенес заседание на день позже анонсированной ранее даты
Глава государства в последний день этого года решил собрать чиновников и военных
Глава государства в последний день этого года решил собрать чиновников и военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский решил перенести заседание Совета национальной безопасности и обороны на новую дату, хотя ранее планировалось на 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба СНБО на странице в Facebook.

"В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил список вопросов, которые вносятся в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

Что там могут рассмотреть?

На фоне скандального дела о возможной госизмене Петра Порошенко, его адвокаты не исключают, что против пятого президента готовятся санкции.

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Еще один вариант, что могут рассмотреть на СНБО – вопрос об усилении ограничений на въезд в Украину гражданам России. Накануне в СМИ появилось письмо Зеленского Данилову относительно петиции активиста Стерненко. Не исключено, что могут ввести и визовый режим с РФ.

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