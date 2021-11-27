Зеленского попросили не пускать россиян в Украину: что он ответил

Президент рассмотрел петицию активиста Сергея Стерненко, которая смогла набрать необходимые 25 тысяч голосов

Зеленский ответил на просьбу закрыть въезд для россиян. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для граждан России.

Информация об этом появилась на сайте Офиса президента.

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Президент поблагодарил поддержавших петицию за гражданскую позицию, но напомнил, что уже существуют ограничения для россиян, которые поддерживают оккупацию РФ украинских территорий, участвуют в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе или посещают оккупированный Крым.

В частности, в 2015 году Украина в одностороннем порядке отменила возможность въезда россиян по паспортам РФ, оставив возможность въезда по дипломатическим, служебным и заграничным паспортам.

Зеленский отметил, что пограничники отслеживают вероятных нарушителей из "групп риска" и проводят дополнительные меры по безопасности, чтобы не допустить лиц, потенциально причастных к провокациям или другим незаконным действиям.

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"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", – заявил президент.

Отмечается, что Зеленский направил петицию премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

Напомним, 11 ноября электронная петиция с просьбой запретить или ограничить въезд на территорию Украины граждан России на сайте президента собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Автор петиции — активист Сергей Стерненко.

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Петиция о запрете концертов

В конце октября президент ответил на петицию телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов артистов из России до возвращения оккупированного Крыма и Донбасса. Зеленский сказал, что сейчас существует такая процедура: Министерство культуры Украины по представлению СБУ, СНБО или Национального совета по теле- и радиовещанию составляет перечень людей, которые создают угрозу нацбезопасности.

В то же время он дал поручение правительству, СНБО и СБУ проанализировать предложения в петиции и исследовать возможность усиления ответственности за нарушение закона о гастролях русскими артистами.

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