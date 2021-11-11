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Что ответит Зеленский? Президента попросили не пускать россиян в Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
11 ноября, 19:07
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Петиция набрала голоса в рекордно короткие сроки
Зеленскому подали на подпись петицию
Зеленскому подали на подпись петицию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить гражданам России въезжать на территорию Украины или ввести визовый режим с государством-агрессором. Автором петиции выступил активист Сергей Стерненко.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – идет речь в петиции.

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Петиция на сайте президента была размещена 2 ноября, и по состоянию на сегодня уже собрала необходимое количество голосов.

Теперь Зеленский должен будет ответить на нее.

Визовый режим с Россией

25 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией. По его словам, мы и так понимаем, кто к нам едет.

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1 января 2018 года начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны, в том числе, для граждан России.

Въезд в Украину из России

  • Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.
  • В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Владельцам загранпаспортов старого образца (на 5 лет) на границе придется сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).
  • Известный украинский продюсер и телеведущий хочет добиться запрета концертов российских артистов, которые поддерживают политику России или просто молчат об агрессии своей страны

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