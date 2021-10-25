В Украине снова заговорили о визовом режиме с Россией – есть позиция Киева

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, надо понимать, что после этих действий Украина будет иметь

Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию относительно введения визового режима между Украиной и Россией. По его словам, мы и так понимаем, кто к нам едет.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Вводить или не вводить какие-то визовые режимы? Надо понимать, что после этих действий мы будем иметь. Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию", – сказал Данилов.

Въезд в Украину из России

Разговоры о введении визового режима для граждан России возникли сразу после оккупации Крыма и развязывания РФ войны на Донбассе. В частности, в 2014 году с таким предложением выступил тогдашний секретарь СНБО Андрей Парубий. Также ввести визовый режим с Россией в разное время предлагали народные депутаты.

В январе 2015 года правительство одобрило переход на заграничные паспорта для граждан РФ при пересечении границы с Украиной. Такой порядок начал действовать с 1 марта 2015 года. Поехать по общегражданскому паспорту не получится. Владельцам загранпаспортов старого образца (на 5 лет) на границе придется сдать биометрические данные (отпечатки пальцев).

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