Що відповість Зеленський? Президента попросили не пускати росіян до України

На сайті президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з вимогою заборонити громадянам Росії в'їжджати на територію України або запровадити візовий режим із державою-агресором. Автором петиції виступив активіст Сергій Стерненко.
"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах збройної агресії РФ проти України, що триває, ініціювати введення заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", – йдеться в петиції.
Петиція на сайті президента була розміщено 2 листопада, і станом на сьогодні вже зібрала необхідну кількість голосів.
Далі по темі
Тепер Зеленський має відповісти на неї.
Візовий режим із Росією
25 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов озвучив позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією . За його словами, ми й так розуміємо, хто до нас їде.
1 січня 2018 року розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни , зокрема, громадянам Росії.
В'їзд в Україну з Росії
- Розмови про запровадження візового режиму для громадян Росії виникли одразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році із такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також запровадити візовий режим із Росією у різний час пропонували народні депутати.
- У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ під час перетину кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року. Поїхати за загальноцивільним паспортом не вийде. Власникам закордонних паспортів старого зразка (на 5 років) на кордоні доведеться здати біометричні дані (відбитки пальців).
- Відомий український продюсер та телеведучий хоче домогтися заборони концертів російських артистів , які підтримують політику Росії або просто мовчать про агресію своєї країни