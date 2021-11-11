Що відповість Зеленський? Президента попросили не пускати росіян до України

Петиція набрала голоси у рекордно короткі терміни

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На сайті президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з вимогою заборонити громадянам Росії в'їжджати на територію України або запровадити візовий режим із державою-агресором. Автором петиції виступив активіст Сергій Стерненко.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах збройної агресії РФ проти України, що триває, ініціювати введення заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", – йдеться в петиції.

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Петиція на сайті президента була розміщено 2 листопада, і станом на сьогодні вже зібрала необхідну кількість голосів.

Тепер Зеленський має відповісти на неї.

Візовий режим із Росією

25 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов озвучив позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією . За його словами, ми й так розуміємо, хто до нас їде.

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1 січня 2018 року розпочала роботу система фіксації біометричних даних для громадян 71 країни , зокрема, громадянам Росії.

В'їзд в Україну з Росії