"Відпочивайте! Святкуйте!" – Данілов відмовився визнати загрозу вторгнення РФ

Секретар РНБО впевнений, що найближчими днями на кордонах буде спокійно

На відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисячі військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Загроза військового вторгнення Росії до України минула, а отже, українці можуть спокійно відзначати зимові свята.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони.

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Все спокійно?

"Інформація про те, що відбувається на нашому кордоні, у нас є в щоденному режимі. Її отримує президент України. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас триває війна і є агресія з боку РФ, то для нас це з 2014 року речі, які є, на превеликий жаль, щоденними. Якщо говорити про великі збільшення (війська РФ. – Ред), на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном – ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Ми чітко усвідомлюємо, де і хто там що", – повідомив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що на сьогодні загроз для відкритої агресії з боку Москви не помітно. А що буде завтра – про це завтра і треба говорити. Не менш важливе питання – внутрішня дестабілізація.

"Внутрішня дестабілізація – це питання номер один для Російської Федерації. Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на території нашої країни. Є певні розрахунки, зокрема і період підготовки. Відпочивайте спокійно! Святкуйте!" – заявив Данілов.

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