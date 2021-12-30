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СЬОГОДНІ Влада Події

"Відпочивайте! Святкуйте!" – Данілов відмовився визнати загрозу вторгнення РФ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
30 грудня, 20:35
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Секретар РНБО впевнений, що найближчими днями на кордонах буде спокійно
На відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисячі військових
На відстані 200 км від російсько-українського кордону перебувають 122 тисячі військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Загроза військового вторгнення Росії до України минула, а отже, українці можуть спокійно відзначати зимові свята.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони.

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Все спокійно?

"Інформація про те, що відбувається на нашому кордоні, у нас є в щоденному режимі. Її отримує президент України. Ми на сьогодні не бачимо великої небезпеки в тому, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас триває війна і є агресія з боку РФ, то для нас це з 2014 року речі, які є, на превеликий жаль, щоденними. Якщо говорити про великі збільшення (війська РФ. – Ред), на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном – ми такого не бачимо. Так, є певне збільшення кількості військових. Ми чітко усвідомлюємо, де і хто там що", – повідомив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що на сьогодні загроз для відкритої агресії з боку Москви не помітно. А що буде завтра – про це завтра і треба говорити. Не менш важливе питання – внутрішня дестабілізація.

"Внутрішня дестабілізація – це питання номер один для Російської Федерації. Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на території нашої країни. Є певні розрахунки, зокрема і період підготовки. Відпочивайте спокійно! Святкуйте!" – заявив Данілов.

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Обстановка

  • Увечері 30 грудня президент Росії Володимир Путін знову зателефонує президенту США Джозефу Байдену і, наймовірніше, знову порушуватиметься тема України.
  • 25 грудня з'явилася інформація, що 10 тисяч російських військових повертаються в пункти дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та в Ростовській області – були ближче до материкової України.
  • При цьому східні кордони України просканували найкращі літаки-розвідники Пентагону.
  • 29 грудня стало відомо, що Путін домовився зі своїм на сьогодні найвірнішим другом самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про проведення нових спільних військових навчань на початку 2022 року. Зрозуміло, що це буде неподалік кордонів України.

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