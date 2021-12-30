Данилов сказал, когда СНБО назовет первых олигархов в Украине

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 30 декабря среди прочего рассматривался вопрос определения фамилий первых олигархов – тех, кто подпадает под закон о деолегархизации.
Заявление
"Закон об олигархах. Есть понимание, что до конца мая 2022 года он должен начать работать. И если дальше будет продолжаться эта ситуация – 20-25 мая мы можем иметь с вами на заседаниях безопасности и обороны первых олигархов, которые будут определены через решение СНБО согласно нашему законодательству", – заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания.
Закон об олигархах
- 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал антиолигархический закон.
- На Западе раскритиковали политику президента Владимира Зеленского: вместо того, чтобы бросить все усилия на защиту Украины от возможного вторжения России, он устроил "войну" внутри страны с большим бизнесом. Об этом говорится в статье международной деловой газеты Financial Times.
- Западные дипломаты ставят под сомнение данный закон, который может стать инструментом преследования нелояльных власти представителей бизнеса. Об этом также говорится в статье британской газеты Financial Times.
- В итоге пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал телеканалы "Прямой" и "5 канал".