Під час засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) 30 грудня серед іншого розглядалося питання визначення прізвищ перших олігархів – тих, хто підпадає під закон про деолегархізацію.
Заява
"Закон про олігархів. Маємо розуміння, що до кінця травня 2022 року він має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися ця ситуація – 20-25 травня ми можемо мати з вами на засіданнях безпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначенні через рішення РНБО, згідно з нашого законодавства", – заявив Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу за результатами засідання.
Закон про олігархів
- 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав антиолігархічний закон.
- На Заході розкритикували політику президента Володимира Зеленського: замість того, щоб кинути всі зусилля на захист України від можливого вторгнення Росії, він влаштував "війну" всередині країни з великим бізнесом. Про це йдеться у статті міжнародної ділової газети Financial Times.
- Західні дипломати ставлять під сумнів цей закон, який може стати інструментом переслідування нелояльних до влади представників бізнесу. Про це йдеться у статті британської газети Financial Times.
- У підсумку, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко продав телеканали "Прямий" та "5 канал" .