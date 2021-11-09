Порошенко продав "Прямий" та "5 канал"

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко продав телеканали "Прямий" та "5 канал". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook .
За його словами, закон про олігархи було ухвалено для того, щоб взяти засоби масової інформації під контроль.
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"Днями через атаку на свободу слова, яка є справжньою мішенню закону про олігархи, я змушений був ухвалити рішення про продаж акцій обох до недавнього часу своїх каналів журналістам: нинішнім і колишнім, які працювали на "Прямому". І, звичайно, на "5 канал", який боровся із цензурою ще за часів Помаранчевої революції та Революції Гідності", – заявив Порошенко.
Також він розповів, що згідно із законом, свої пакети вони передали в управління телеканалів, які об'єдналися у холдинг із символічною назвою "Вільні медіа".
У спільній заяві "Прямого" та "5 каналу" повідомляється, що холдинг придбав 100% корпоративних прав.
"Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову-таки їх трудовим колективам. Таким чином були повністю дотримані вимоги законодавства щодо усунення конфлікту інтересів і забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів". або їх редакційна рада чи якимось чином впливати на редакційну та інформаційну політику канали", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 лютого 2021 року Порошенко купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому голові КМДА Володимиру Макєєнку.
Що цьому передувало
- 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархи, незважаючи на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.
- Під час ухвалення законопроекту депутатам відмовили у розгляді всіх їх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт та кожну статтю, виклав документ у своїй редакції як поправки; при голосуванні за цю поправку решту поправок депутатів, поданих до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими. Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
- Через таку процедуру голосування трапилася правова колізія: у статті про те, хто вестиме реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і у підсумковому варіанті виявилося, що визначати людину олігархом мають і РНБО, і НАЗК ( поправка Разумкова ), хоча спочатку мав бути лише РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон переголосуватимуть
- 5 листопада президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав антиолігархічний закон .