У РФ заступилися за Медведчука через нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох нових каналів оточення народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. У російському МЗС вже відреагували.
Про це повідомляє ТАСС.
Зокрема, представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що кілька років тому проблеми зі свободою слова в Україні "ще не досягали таких масштабів".
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"Чергова порція санкцій стала продовженням безапеляційної лінії Києва на встановлення тотальної цензури, повну зачистку інформаційного простору країни від будь-яких неугодних ЗМІ і позбавлення права голосу всіх інакомислячих і незгодних з тим, що діється в Україні", – сказала вона.
За словами Захарової, зараз в Україні відбувається нібито "виморювання будь-якої альтернативної точки зору, а все тому, що ОБСЄ мовчить".
Санкції проти Медведчука
- На початку жовтня Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям ("ЛНР"/"ДНР").
- На початку цього року РНБО запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та активів, якими вони володіють.
- 2 лютого президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK та NewsOne.
- Тоді глава держави заявив, що це було важке рішення, проте канали, які потрапили під санкції, фінансувалися Росією та займалися пропагандою.