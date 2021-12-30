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У РФ заступилися за Медведчука через нові санкції

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
30 грудня, 12:50
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У Росії звинуватили Україну в порушенні свободи слова
Марія Захарова (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Марія Захарова (ліворуч) та Віктор Медведчук (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти двох нових каналів оточення народного депутата Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді. У російському МЗС вже відреагували.

Про це повідомляє ТАСС.

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Зокрема, представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що кілька років тому проблеми зі свободою слова в Україні "ще не досягали таких масштабів".

"Чергова порція санкцій стала продовженням безапеляційної лінії Києва на встановлення тотальної цензури, повну зачистку інформаційного простору країни від будь-яких неугодних ЗМІ і позбавлення права голосу всіх інакомислячих і незгодних з тим, що діється в Україні", – сказала вона.

За словами Захарової, зараз в Україні відбувається нібито "виморювання будь-якої альтернативної точки зору, а все тому, що ОБСЄ мовчить".

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Санкції проти Медведчука

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