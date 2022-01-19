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Почнеться хаос: Блінкен про важливість захисту України

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 січня, 14:35
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Держсекретар США пояснив, чим обернеться безкарність Росії
Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен перед своїм візитом до Києва пояснив, чим важливою є Україна для світу. Він розповів про це у відеокоментарі для подкасту Pod Save America.

"Багато американців запитують: чому ми так сфокусовані на Україні, чому це важливо? Вона знаходиться на іншому боці світу, що в ній такого важливого? Відповідь ось у чому. Звичайно, Україна важлива сама по собі. І ми протягом багатьох років підтримували її. суверенітет, територіальну цілісність, незалежність… Але водночас це щось більше, ніж Україна, бо ось що відбувається… Є країна Росія, яка своїми діями заявляє, що може змінювати межі сусідньої держави силою, що може вирішувати за сусіда, які рішення йому приймати, з ким вступати до асоціації — а не народ цієї країни через обрану владу. Це країна, яка каже, що є її сфера впливу, де вона може змушувати сусідів підкорятися її волі, а не своїм рішенням", — заявив Блінкен.

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Держсекретар США вважає, що якщо залишити дії Росії безкарними, це відкриє велику скриньку Пандори, що торкнеться не лише України.

"Інші автократичні країни світу, такі як Росія, скажуть: ми теж це робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань і рецепт підриву демократії. Ось чому це важливо: від індивіда на Майдані до чогось, що впливає на американців та людей у всьому світі", – сказав Блінкен.

Візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен прилетів до Києва вранці 19 січня. Відомо що він оселився в готелі Hyatt, через дорогу від якого розташований Печерський суд, де 19 січня обиратимуть запобіжний захід п'ятому українському президенту Петру Порошенку. Тож держсекретар США зможе зі свого вікна спостерігати за мітингом біля будівлі суду.

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Заплановано, що Ентоні Блінкен 19 січня зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічі названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

Також держсекретар зустрінеться зі співробітниками посольства США в Україні та їхніми сім'ями, щоб обговорити їхні дії у разі подальшої ескалації з боку Росії.

Відомо, що після візиту в Україну Блінкен 20 січня вирушить на переговори до Німеччини, а вже 21 січня заплановано зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві.

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