"Украина 24" покажет эксклюзивное интервью Энтони Блинкена с Мирославой Гонгадзе

Прямой эфир будет в 17:15

Сегодня на телеканале "Украина 24" состоится прямая трансляция интервью руководительницы "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославы Гонгадзе с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Прямое включение будет транслироваться в 17:15 с синхронным переводом для украинских зрителей.

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Напомним, "Украина 24" запустила новый проект совместно с Голосом Америки.

Визит Блинкена в Украину

Блинкен в ходе рабочего визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Главная цель встречи – "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

После этого он проведет встречи с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы спланировать порядок действий в случае перехода России к прямой агрессии.

В свою очередь МИД Украины сообщает, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба проведут переговоры по ряду вопросов

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находились американские сенаторы. Они приехали спустя несколько дней после того, как верхняя палата Конгресса США не достигла консенсуса по вопросу введения санкций относительно "Северного потока"