Начнется хаос: Блинкен о важности защиты Украины

Госсекретарь США объяснил, чем обернется безнаказанность России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед своим визитом в Киев объяснил, чем важна Украина для мира. Он рассказал об этом в видеокомментарии для подкаста Pod Save America.

"Многие американцы спрашивают: почему мы так сфокусированы на Украине, почему это важно? Она находится на другой стороне мира, что в ней такого важного? Ответ вот в чем. Конечно, Украина важна сама по себе. И мы в течение многих лет поддерживали ее суверенитет, территориальную целостность, независимость. Но в то же время это нечто большее, чем Украина, потому что вот что происходит. Есть страна Россия, которая своими действиями заявляет, что может менять границы соседнего государства силой, что может решать за соседа, какие решения ему принимать, с кем вступать в ассоциации — а не народ этой страны через избранную власть. Это страна, которая говорит, что есть ее сфера влияния, где она может заставлять соседей подчиняться ее воле, а не своим решениям", — заявил Блинкен.

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Госсекретарь США считает, что если оставить действия России безнаказанными, это откроет большой ящик Пандоры, что коснется не только Украины.

"Другие автократические страны мира, такие как Россия, скажут: мы тоже будем это делать. И это будет рецепт конфликта, рецепт хаоса, рецепт человеческих страданий и рецепт подрыва демократии. Вот почему это важно: от индивидуума на Майдане до чего-то, что влияет на американцев и людей по всему миру", — сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Украину

Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. Известно, что он поселился в отеле Hyatt, через дорогу от которого расположен Печерский суд, где 19 января будут избирать меру пресечения пятому украинскому президенту Петру Порошенко. Так что госсекретарь США сможет из своего окна наблюдать за митингом возле здания суда.

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Запланировано, что Энтони Блинкен 19 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встречи названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также госсекретарь встретится с сотрудниками посольства США в Украине и их семьями, чтобы обсудить их действия в случае дальнейшей эскалации со стороны России.

Известно, что после визита в Украину Блинкен 20 января отправится на переговоры в Германию, а уже 21 января запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

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