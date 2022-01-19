Есть три причины. Блинкен объяснил, почему Байден отправил его в Украину

Визит Блинкен не был запланирован, о нем стало известно только накануне

Блинкен провел встречу с президентом Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Посетить Киев и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил американский лидер Джо Байден. Об этом заявил госдеп Энтони Блинкен, пишет 24 канал.

По его словам, для визита было три причины, а именно:

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подтвердить поддержку, оказываемую США. Байден подтверждал суверенитет, территориальной целостности и независимости Украины со стороны Соединенных штатов.

обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией.

провести консультацию по поводу следующих шагов.

Визит Блинкена в Украину

Блинкен в ходе рабочего визита встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Главная цель встречи – "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Блинкен во время своего визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину в кратчайшие сроки.

Добавим, после визита в Украину Энтони Блинкен планирует отправиться в Германию, а после этого встретиться в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Накануне своего визита в Киев госсекретарь США объяснил, почему для Штатов важно защищать Украину и чем может обернуться для мира безнаказанность России.