Импичмент? Разумкова спросили о запуске отставки Зеленского в Раде

Снять председателя парламента решили из-за отклонения от политической линии президента по ключевым вопросам

Зеленский заявил, что Разумков выдавал подписные листы на его импичмент. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, которого монобольшинство хочет отправить в отставку, развеял слухи о том, что он хочет импичмента президента Владимира Зеленского.

"Нет, я не планирую собирать подписи об импичменте президента, а процедуры, вы знаете, все выписано четко в регламенте, как это происходит. Я же одни уже выдал, мне даже сейчас это вспоминают, там только 60 собрали", – сказал он во время брифинга.

Реклама

Напомним, накануне Зеленский заявил, что ранее Разумков выдал депутатам подписные листы об импичменте президента, уточнив, что это было около полугода назад.

"Набрали они, правда, 60 человек. Мне кажется, это такая процедура, окей. Я не могу как президент обижаться или не обижаться. Я не могу позволить себе таких вещей", – сказал президент.

Читайте также:

Реклама

Какие у вас отношения с Разумковым? – Зеленского заставили отреагировать на скандал

Как развивались события