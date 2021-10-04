Імпічмент? Разумкова спитали про запуск відставки Зеленського у Раді

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Зеленський заявив, що Разумков видавав підписні листи на його імпічмент. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, якого монобільшість хоче відправити у відставку, розвіяв чутки про те, що він хоче імпічменту президента Володимира Зеленського.

"Ні, я не планую збирати підписи про імпічмент президента, а процедури, ви знаєте, все виписано чітко в регламенті, як це відбувається. Я ж одні вже видав, мені навіть зараз це згадують, там тільки 60 зібрали", – сказав він під час брифінгу.

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Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, що раніше Разумков видав депутатам підписні листи про імпічмент президента, уточнивши, що це було близько півроку тому.

"Набрали вони, правда, 60 людей. Мені здається, це така процедура, окей. Я не можу як президент ображатися або не ображатися. Я не можу дозволити собі таких речей", – сказав президент.

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Відставка Разумкова