"Идет борьба": Кулеба объяснил призыв к гражданам США покинуть Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв президента США Джо Байдена об эвакуации дипломатов. По его словам, ничего нового в этом заявлении нет.
Об этом он сказал во время брифинга.
"Мы знаем позицию Соединенных Штатов, уже делавших такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", – сказал Кулеба.
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Он также прокомментировал допущенное главой МИД РФ заявление о частичной эвакуации российских дипломатов из Украины.
"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, какие-то наступательные операции. Поэтому они пытаются таким образом демонстрировать, что их дипломаты находятся в небезопасности и нуждаются в защите. Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "Кто виноват?" – подытожил Кулеба.
Ситуация с дипломатами
- 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве преждевременным.
- 18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты.
- Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников.
- МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.
- 7 декабря американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники сообщил, что власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны. Вашингтон сообщил, что пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины из-за угрозы со стороны России.