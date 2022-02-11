"Идет борьба": Кулеба объяснил призыв к гражданам США покинуть Украину

Россия пытается обвинить Украину в том, что это она готовит какие-то агрессивные действия

Кулеба отправится в Вашингтон на важные переговоры. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв президента США Джо Байдена об эвакуации дипломатов. По его словам, ничего нового в этом заявлении нет.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"Мы знаем позицию Соединенных Штатов, уже делавших такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации", – сказал Кулеба.

Он также прокомментировал допущенное главой МИД РФ заявление о частичной эвакуации российских дипломатов из Украины.

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемого Россией нарратива о том, что именно Украина готовит какие-то агрессивные действия, какие-то наступательные операции. Поэтому они пытаются таким образом демонстрировать, что их дипломаты находятся в небезопасности и нуждаются в защите. Все это сейчас такая игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "Кто виноват?" – подытожил Кулеба.

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Ситуация с дипломатами