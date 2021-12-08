Так эвакуация из Украины будет? В посольстве США дали ответ

Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.
"Вопреки новостям правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы делаем, на случай ухудшения ситуации с безопасностью", — говорится в сообщении.
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Что известно?
Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант потенциальной эвакуации американцев из Украины в случае наступления России и возникновения угрозы ситуации безопасности.
По словам собеседников канала, планированием эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств занимается Пентагон.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.
- Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать с 15 ноября.