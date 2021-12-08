Так эвакуация из Украины будет? В посольстве США дали ответ

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Посольство США в Украине отрицает подготовку к эвакуации американских граждан. Фото: коллаж "Сегодня"

Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

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"Вопреки новостям правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы делаем, на случай ухудшения ситуации с безопасностью", — говорится в сообщении.

Что известно?

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант потенциальной эвакуации американцев из Украины в случае наступления России и возникновения угрозы ситуации безопасности.

По словам собеседников канала, планированием эвакуации на случай непредвиденных обстоятельств занимается Пентагон.

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