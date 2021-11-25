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Россия перебрасывает новые войска в Крым – СМИ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 ноября, 14:07
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Кремль по всем фронтам усиливает войска вблизи Украины – на полуостров отправили тяжелую технику
Российские танки направляются на украинский полуостров. Коллаж "Сегодня"
Российские танки направляются на украинский полуостров. Коллаж "Сегодня"

Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать туда с 15 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на на американскую разведку.

Отмечается, что это происходит на фоне масштабного наращивания войск вдоль границ Украины. Американские журналисты пишут, что переброска солдат и техники на полуостров идет полным ходом уже не первый день.

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Перемещение войск в Крым произошло после того, как Москва отправила танковые дивизии и другое вооружение в Воронежскую область России.

Источник в американской разведке отметил, что в Крым среди прочего перебросили 34-ю мотострелковую бригаду и 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию – их танки Т-72Б3 были замечены на эшелоне, направлявшемся в Крым.

Войска РФ вблизи Украины

  • Еще в марте этого года на тот момент главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, что с 2014 года, за время оккупации Крыма Россией, осуществлено наращивание межвидового объединения войск РФ и на сегодняшний день на полуострове насчитывается около 32 700 военнослужащих.
  • А начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк рассказывал об огромной армии РФ на границах с Украиной по состоянию на июль 2020 года. По его словам, были развернуты 28 батальонно-тактических групп, проходило формирование трех новых объединений – двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 гг. должны были достичь полной оперативной готовности.
  • Тем временем международная группа журналистов Conflict Intelligence Team заметила на границе с Украиной новые танковые дивизии РФ. При этом они отмечают, что темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года.

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