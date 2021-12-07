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Пентагон подготовил план эвакуации посольства США из Украины – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 декабря, 18:37
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В Вашингтоне слабо верят в свои санкции
Американцы готовятся к эвакуации своего посольства / Коллаж "Сегодня"
Американцы готовятся к эвакуации своего посольства / Коллаж "Сегодня"

Власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны.

Об этом сообщил американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники.

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"Мрачный брифинг"

Источники телеканала сообщили, что план эвакуации разрабатывается и осуществлять его будет Пентагон.

О нем стало известно в понедельник вечером во время специального брифинга, который для сенаторов провела помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Источники CNN назвали это собрание "мрачным брифингом".

Нуланд рассказала о пакете жестких санкций, который готовит администрация в ответ на возможное нападение России на Украину. Однако призналась, что варианты сдерживания РФ от вторжения у США очевидно довольно ограниченные.

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Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. Но он накопил достаточно сил, средств и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

Ситуация

  • Россия в случае захвата Украины вряд ли одержит победу. Такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников в интервью CNN, комментируя возможное вторжение РФ в нашу страну.
  • Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину. В Риге предлагают предупредить Москву о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".
  • Еще один тревожный сигнал поступил от Минобороны Украины. В ГУР Минобороны заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
  • Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

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