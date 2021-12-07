Пентагон подготовил план эвакуации посольства США из Украины – СМИ

В Вашингтоне слабо верят в свои санкции

Американцы готовятся к эвакуации своего посольства / Коллаж "Сегодня"

Власти США разрабатывают план эвакуации своих граждан из Украины на случай, если Россия начнет вторжение на территорию нашей страны.

Об этом сообщил американский телеканал СNN со ссылкой на свои источники.

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"Мрачный брифинг"

Источники телеканала сообщили, что план эвакуации разрабатывается и осуществлять его будет Пентагон.

О нем стало известно в понедельник вечером во время специального брифинга, который для сенаторов провела помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Источники CNN назвали это собрание "мрачным брифингом".

Нуланд рассказала о пакете жестких санкций, который готовит администрация в ответ на возможное нападение России на Украину. Однако призналась, что варианты сдерживания РФ от вторжения у США очевидно довольно ограниченные.

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Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. Но он накопил достаточно сил, средств и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

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