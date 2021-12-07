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"Будет кровавая бойня" – опасный прогноз от Минобороны про российское вторжение

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
7 декабря, 11:54
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Резников считает, что в случае вторжения в Украину, российские солдаты поедут домой в гробах
Резников не верит в то, что Россия победит в Украине
Резников не верит в то, что Россия победит в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия в случае захвата Украины вряд ли одержит победу. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, комментируя возможное вторжение РФ в нашу страну.

"Я не верю, что Россия победит в Украине. Скорее всего – это будет кровавая бойня, российские парни тоже будут возвращаться в гробах", — сказал он.

Также министр отметил, что Украина не хочет, чтоб американские или канадские солдаты воевали за нее, но наша страна нуждается в поддержке.

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Накануне Резников заявлял, что отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров могут снизить вероятность вторжения России в Украину. Также он сообщил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч ив данный момент Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие.

Все зависит от переговоров

7 декабря президенты США и России проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО. Для этого впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран, однако до этого простаивала.

Одним из главных поводов организации переговоров стала угроза вторжения России в Украину, которая при самых худших сценариях может привести к третьей мировой войне.

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Политолог-международник Максим Яли заявлял, что Путин на будущих переговорах с американским лидером Джо Байденом будет пытаться убедить его оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе реализации политической части Минских соглашений. Именно для этого он планомерно поднимает ставки.

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